Julián Villar habla sobre el ataque reciente al transporte de la Empresa San Roque: “Se debe declarar al transporte publico, de interés municipal”

Sáenz Peña – Julián Villar, socio gerente de la Empresa San Roque se refiere al ataque ocurrido a una unidad en el barrio solidario.

En un encuentro con Chaco Noticias, Villar nos habla sobre el la situación actual de los colectivos de la ciudad y nos dice:

“Quiero que la sociedad sepa lo que le esta ocurriendo a la empresa. Esta ola de vandalismo e inseguridad no se tolera. La tarifa esta desactualizada no se ajusta a los aumentos de los insumos, neumáticos, combustible, lubricantes y más. He presentado varios pedidos de audiencia para reajuste de tarifas, pero los concejales no hicieron nada, en la parte de transporte no se están ocupando. Una ventanilla cuesta $6000, la Policía atrapó al joven dañino y en juicio solo quería pagar $1500, insistí en que trabaje en algún comedor o ambiente social para que pague el monto real y correspondiente. Además, se necesita mas iluminación en muchas casas, vías públicas en condiciones, pavimentos. Creo que hay que enfocarse en urbanizar mas al barrio Solidario, para evitar que se un punto de encuentro para cualquiera de carácter peligroso e inseguro. Hoy el boleto único es $26,90 y en localidades cercanas el boleto está ajustado en $40 o $50. Se necesita de manera inmediata este ajuste de tarifa. Sentido común y conducta ciudadana es lo que la sociedad necesita. Se debe declarar al transporte publico de interés municipal, es el único transporte que pueden controlar realmente que no afectaría a la canasta familiar. Los concejales deben ponerse a trabajar ayer, no hoy.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir