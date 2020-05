Los jubilados y pensionados nacionales comenzarán a cobrar los haberes de junio a partir del lunes 8, según comunicó la ANSES , que aclaró además que este mes incluirá el aumento del 6,12% y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Además, el organismo previsional informó que en junio, sólo jubilados y pensionados podrán cobrar los haberes mensuales por ventanilla.

En ese sentido, las sucursales bancarias habilitadas atenderán únicamente por ventanilla y sin turno previo a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones para el cobro de los haberes de junio junto al medio aguinaldo.

Así, los titulares de esos beneficios deben acercarse a las entidades sólo en las fechas asignadas y sus haberes permanecerán en sus cuentas.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir