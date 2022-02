Jubilados de ATE Sáenz Peña solicitan al Gobierno ante su incumplimiento, un Bono Extraordinario de Emergencia

Sáenz Peña – Américo Sandoval del Centro de Jubilados Seccional ATE Sáenz Peña, en diálogo con ChacoNoticias hace referencia a la situación de los jubilados solicitando al gobierno una ayuda extraordinaria de Emergencia: “Por el mes de noviembre el Gobierno de la Provincia decidió un incremento salarial en cuanto al bono de refrigerio que se otorga, siendo un monto de $6000 sobre lo que se venía cobrando, el cual se otorgó a los jubilados para compensar los intereses que realizan los activos. Esa diferencia termino siendo de $5000 en diciembre lo que sería permanente hasta un nuevo incremento, lo que no ocurrió asi, mes de enero y febrero los jubilados no cobraron nada.”

“Teniendo en cuenta que los adultos mayores tienen muchos problemas de salud deben concurrir diario a la farmacia en búsqueda de medicamentos lo que no son nada accesible económicamente, son muy caros. Por la edad, el estado físico tampoco es el mismo lo que requiere mejor alimentación. Se habla de incrementos de servicios como agua, luz lo que dificulta el doble la economía del jubilado. Solicitamos al Gobierno de la provincia un bono especial de emergencia para los jubilados, de un monto de $10.000, mientras tanto se discuta el salario nuevo para los jubilados que debe ser no menor al 50% del incremento de este año.”, expresó.

“Esta ayuda de emergencia es verdaderamente urgente. Los docentes también en el sector activo están luchando y no tienen novedad, peor los del sector pasivo. El monto está basado en lo que creemos que será el incremento de este año. Hay un detalle fundamental en la provincia, quien jubila a los empleados públicos que tienen pura y exclusivamente los 60 años más los 30 años de aporte, que sin eso nadie se jubila, a comparación de la Nación que tenemos miles y miles de pensiones no contributivas sin aportes y la provincia no cubre eso. Uno de los vocales de la provincia expresó que la plata está, pero el gran misterio es a dónde va a aparar ese dinero.”, detalló Sandoval, en declaraciones a ChacoNoticias.

“En el Centro de Jubilados Seccional ATE estamos por la mañana y tarde en horario comercial para aquellos que quieran concurrir por asesoramiento. Esta es nuestra gran inquietud que trasladamos al Poder Ejecutivo, una situación que si bien para muchos no es nada importante, para nosotros es muy grave.“, finalizó.

