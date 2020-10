Juana Vukich: “Los productores volveremos a la ruta, si no tenemos respuestas inmediatas.”

Juana Vukich de la Organización de Mujeres de la Producción y Productores Independientes, destacó algunos conceptos luego de la reunión mantenida en Sáenz Peña, en el Hotel Gualok, con el Ministro de la Producción del Chaco Sebastián Lifton.

“La verdad que la reunión con el Ministro Lifton, nos dejó un sabor amargo, los funcionarios de esta cartera de producción, actúan con desconocimiento e ignorancia de muchas cosas que hacen al sector productivo. En la reunión se trataron 8 o 10 puntos que no nos convencieron en nada en cuanto a resoluciones positivas para el sector, uno de ellos fue el de electrificación rural, porque sabemos que hay varios productores que no tienen luz hace 7 días.

Las decisiones de los funcionarios se dilatan en el tiempo entre sesenta, setenta y hasta ochenta días, realmente no están en condiciones de estar al frente de esta cartera porque se esperan soluciones desde el año 2018 inclusive, por la emergencia agropecuaria, ahora por la emergencia de la sequía y finalmente por la asistencia del algodón. Queremos que no existan fraudes en las entregas de combustibles y no se favorezca solo algunos sectores.

El ministro Lifton ni siquiera saludo a los productores cuando termino la reunión y los cruzo en la vereda del hotel Gualok. Si no se concreta la reunión estipulada para este viernes o sábado, haremos una asamblea para tomar decisiones con respecto a posibles medidas de protesta, entre ellas cortes de ruta que incluirían cruces de maquinarias, camionetas y vehículos sobre la cinta asfáltica. “, concluyó Juana Vukich.

