Juana Repetto recibió críticas por las zapatillas sucias de su hijo en el jardín

La actriz mostró el comienzo de clases de Toribio y varios de sus seguidores le cuestionaron la falta de higiene en el calzado del nen

Juana Repetto se emocionó por el primer día de preescolar de su hijo Toribio y publicó algunas de las fotos que le sacó para tener de recuerdo. Sin embargo, varios de sus seguidores observaron que el nene tenía las zapatillas sucias y la criticaron con dureza.

“Si se es sucia, se es sucia. Si a ella no le molesta… la verdad no debería ofender a nadie”, “¿Las zapatillas son así o están sucias?”, “Mucho auto pagado por tus padres pero al nene lo mandas con zapatillas sucias”, “Todo muy lindo, pero un trapito aunque sea les hubieras pasado a las zapatillas”, le dijeron.

La emoción de Juana Repetto por el primer día de preescolar de Toribio

Juana volcó sus sentimientos a través de un extenso posteo de Instagram. “Último primer día de jardín, su próximo primer día de clases será en primaria y yo estoy bastante emocionada (para variar). Le pregunté si prefería que fuéramos los dos solos o que nos acompañe Beli y pidió ir con el hermano, así que allí fuimos, arrancando nueva rutina, en la cual por primera vez amanecen con despertador, nos sacamos el pijama tempranito, desayuno y al cole”, comenzó escribiendo.

Luego, agregó: “Todo fluyó súper, el gordo estaba ansioso y con ganas de ver a sus amigos, de ir a ‘la sala de arriba’, la de ‘los más grandes del jardín’. Fue re lindo verlo reencontrarse con sus amigos. Amo mucho esta familia, a mis hijos, verlos crecer, saludablemente, con todas sus dificultades y miles de cosas hermosas, pero que nostalgia mi bebito rechoncho que ahora es alto, flaco, va a preescolar con mochila de Star Wars y ni me saluda”.

Por último, la hija de Reina Reech le deseó todo lo mejor para esta nueva etapa llena de aprendizajes: “Te amo hijito, bebé grande. Te deseo mucha diversión y alegría”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram