Ruben García y Juan Vassia del Frente Sindical Político: “No se comprende como el personal de comercio, siendo esencial desde el primer día, no recibe aun la vacuna”

Sáenz Peña – Rubén García y Juan Vassia del Frente Político Sindical, nos hablan sobre el pedido de inclusión de comerciantes al cronograma de vacunación que solicitaron de manera urgente. Encontrándose con Chaco Noticias, Rubén García expresa:

“Lo que nos preocupa ahora es el cronograma de vacunación, donde no está incluido el sector de comercio. Hemos presentado una nota al Diputado Pedrini, para solicitar la inclusión de este sector al cronograma. También hemos pedido una reunión con Liliana Spoljaric para que pueda darnos una solución y hacernos parte de oportunidad en vacunación. Los trabajadores están muy preocupados por todo el tiempo transcurrido sin novedad de recibir este servicio, y que trabajan en un ámbito donde la cantidad de circulación de clientes es mucha al igual que la exposición del personal. Si bien se cumple todos los protocolos junto con elementos de higiene y desinfección necesaria, de igual manera es grande la exposición a personas que por ejemplo podrían ser asintomáticos como también, ni hablar, de las personas que presentan síntomas relacionados.”

Juan Vassia, añade: “Esta desgracia sobre la muerte de un personal de comercio, me llevo a charlar con cercanos del mismo que expresaban la impotencia de no estar protegidos por esta vacuna, siendo los supermercados o los distintos comercios, un bien esencial desde el primer día de la pandemia. No se desprestigia a nadie que haya recibido las vacunas, sino solamente no se llega a entender como el comerciante, esencial para el abastecimiento, aun no recibe la vacuna. Ayer tuve oportunidad de hablar con un asesor de la ministra de Salud, y me expresó que es un tema que se esta analizando, buscando la manera de lograr abarcar a todos los comerciantes de la provincia, sin discriminar a nadie.”

“Estamos en una empresa donde trabajamos en conjunto y nos cuidamos. Ante tal personal que presente síntomas, se lo aísla de inmediato para evitar el crecimiento del gran número de contagios que vive la ciudad. Tenemos fe de que pronto estará el comerciante incluido en el cronograma de vacunación.”, agrega Vassia.

