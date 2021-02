Juan Sobrecasa y la inseguridad en el Hospital 4 de Junio: “Es lamentable, ser tierra de nadie.”

Sáenz Peña – Juan Carlos Sobrecasa. Cta. Autónoma Sáenz Peña nos habla sobre la inseguridad vivida en el Hospital 4 de Junio de la localidad.

Junto a Chaco Noticias, Juan Carlos Sobrecasa comparte:

“Uno de los flagelos que están atosigando a las instituciones tanto publicas como privadas, es la inseguridad, algo que no se llegó a solucionar en el Hospital 4 de Junio. Venimos realizando las gestiones desde que era secretario general de ATE, cuando fue agredida una compañera, donde se realizó todas las presentaciones necesarias y ellos garantizaban la seguridad no solamente del edificio y sus insumos y equipamientos, sino también del trabajador de salud y pacientes. En ese entonces, se ordenó un patrullero frente a la guardia del edificio viejo mas el botón de antipánico, pero luego pasó el tiempo y no se logró con efectividad y continuidad cumplir todo lo acordado. Es lamentable, ser tierra de nadie. Hay un montón de cosas que se pueden articular entre la dirección, policía incluso con la Subsecretaria de Seguridad de la Ciudad para controlar el gran predio que es el Hospital, desde las entradas principales, como el hospital viejo, hasta las entradas y salidas de ambulancias. Los compañeros de trabajo, tienen miedo que algo les pase el día de mañana, por un robo de moto, de celular, cuando vienen acarreando ya inseguridad de las calles y también la encuentran en el trabajo. Tomar las precauciones y medidas necesarias hacen que el trabajador cuente con las condiciones necesarias para su labor. Se encuentran muchas personas ajenas al servicio o cualquier tipo de relación con algún paciente, rondando en los pasillos del edificio.”

