Juan Sobrecasa de la Cta. Autónoma nos habla sobre el trabajo que se realiza en este año “Post-Pandemia”

Sáenz Peña – Juan Sobrecasa de la Cta. Autónoma.

En un encuentro con Chaco Noticias, Juan Sobrecasa nos cuenta:

“A pesar de que el año pasado fue un año muy incierto, este año se nota el estado de “post pandemia”, partiendo en si por la inseguridad que hay en los distintos sectores del servicio público. La falta de elementos para la correcta de aplicación de protocolos por Covid-19 ni hablar de la parte municipal, donde no se le provee a los empleados lo necesario para su protección, no solo ámbito de oficina, sino las medidas necesarias, para recolectores de residuos, trabajadores en la calle, etcétera. Creo que hoy por hoy, a la reunión realizada el día de ayer fue un gran avance en la cual se planteo todo lo principal, desde el eje salarial y condiciones dignas como la precarización laboral. Estuvieron representados los sectores municipales, mucamos, ministerio de producción, inmueble, administración, enfermería, centros de salud, gente de la RAM, sector docente y entre otros. Entes privados también se irán sumando, ya que se escucha de que ningún sindicato se esta moviendo por estos sectores. Hacemos hincapié en el decreto de la creación de la policía sanitaria, para garantizar la seguridad y control en los establecimientos públicos, donde ocurren hechos de inseguridad graves. De igual manera, esto no traerá total situación, sino un poco mas de tranquilidad a los empleados en su labor. A determinadas horas, los establecimientos públicos de salud son “tierra de nadie”, donde se acobijan personas con malas intenciones hacia los empleados. Participaremos en la marcha del día de hoy por la lucha de los derechos salariales y condiciones laborales para los docentes y escuelas.”

