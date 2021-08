Jóvenes sáenzpeñenses participaron de un torneo de ajedrez en Las Breñas

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, a cargo de Germán Rearte, un grupo de 28 jóvenes que forman parte del Polideportivo Municipal junto al Nido Milenium, Centro Recreativo y el Club Alfil33, viajaron para participar de un torneo de ajedrez en la localidad breñense.

En la experiencia, que acompañaron tres profesores, Martín Busto, Carla Caballero y Martín Gómez, junto a una tutora, compitieron en siete rondas de nivel Suizo. Los competidores locales que se entrenan a través del municipio, pudieron lograr el 1º y 3º puesto en categoría Sub 8, obteniendo el 3º en Sub 10 y el 1º puesto en Sub 14; además se jugó la categoría absoluto sin lograr un puesto pero consiguiendo el 1º en categoría adultos.

“Los chicos contentos, algunos nuevos que participaron estuvieron muy cerca de los trofeos, pero la mayoría de Sáenz Peña anduvo muy bien”, dijo Martín Busto el profesor de ajedrez del Polideportivo Municipal, agradeciendo el buen trato recibido en Las Breñas.

“El aporte del ajedrez está, gracias a Dios, captando cada vez más chicos”, cerró el mensaje respaldando la promoción del deporte local.

