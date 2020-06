Jovencito realiza importante donación a los Bomberos Voluntarios de Sáenz Peña

En el Día del Bombero Voluntario, un joven estudiante de Sáenz Peña tomó la decisión de donar a los Bomberos Voluntarios de la ciudad un importante elemento necesario para la utilización de las mangueras. Daniel Jara de 13 años, estudiante del 1er años de la Escuela Técnica N°22 había recibido hace un tiempo un regalo de parte de su padrino (Bombero) se trata de una lanza con regulador. Daniel pensó que ese elemento podía estar en mejores manos y darle una mayor utilidad, es por eso que tras consultar con sus padres, decidió donarlo a los Bomberos, en un día muy particular, día en que se celebra el Día del Bombero Voluntario. El adolescente no dudó en acercarse hasta la sede de los Bomberos Voluntarios e hizo entrega de dicho elemento al titular de la Asociación Bomberos Voluntarios, Pedro Jiménez quien agradeció el gesto. Dijo que dicho elemento será utilizado en el móvil nuevo que tienen. Daniel Jara conoce el trabajo que lleva adelante los Bomberos Voluntario porque muchas veces acompaño a su padre que es fotógrafo para medios digitales a realizar las correspondientes coberturas. Sabe del trabajo que llevan adelante y el sacrificio que realizan a diario para seguir manteniendo se y ayudar a la comunidad. Pedro Jiménez destaco el gesto del jovencito, y agradeció la donación. Se trata de una lanza con regulador que a la fecha tiene un valor en el mercado de más de 50 mil pesos.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir