Joven de General Vedia convocado a la selección del ascenso

Un nuevo capítulo se abre en la carrera de Marcos Rodríguez, exjugador del Club Municipales de General Vedia, quien ha recorrido un camino de esfuerzo y dedicación hasta llegar a un nuevo hito en su carrera futbolística. Actualmente, con 18 años y jugando en San Miguel de la provincia de Buenos Aires en el puesto de arquero, Marcos fue convocado oficialmente para realizar las primeras prácticas con la selección juvenil de fútbol del ascenso de Argentina.

“Empecé en General Vedia, mi club nata es Municipales y desde muy chico pasé por varios clubes. Pasé por Rosario, estuve en Banfield y Unión. Hasta el año pasado tuve un paso más largo por Huracán y a principio de año me incorporé a San Miguel”, comentó en diálogo con Somos Uno. Sobre su convocatoria en sí, la consideró como “una recompensa enorme” y se mostró “muy orgulloso y muy contento”. “La verdad, sorprendido porque fue una noticia inesperada. Fue un día de entrenamiento normal y me llaman desde la administración del club y me avisan que llegó la citación para ser convocados los días martes y miércoles para entrenar con el seleccionado”, detalló Rodríguez. Y cerró: “Esto es mucho sacrificio, porque tuve que dejar muchas cosas. Dejé mi pueblo para venir a Buenos Aires y tener una oportunidad en el fútbol; también es mucha constancia, no rendirse nunca; mucha disciplina y siempre estar preparada”.