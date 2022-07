Joven abre el primer asilo donde animales ancianos puedan pasar sus últimos días.

Pensando en los animales necesitados y abandonados de avanzada edad, una mujer decidió crear el primer asilo para animales en el mundo en una parte alejada de Escocia, con el único propósito de que disfruten de la buena vida en sus últimos días.

Alexis Fleming siempre tuvo la idea de ayudar a los animales, pero cuando su amado perro rescatado falleció, obtuvo el impulso para hacerlo. El asilo abrió sus puertas en el año 2016, y desde entonces ha albergado a una gran cantidad de animales ancianos, abandonados y con enfermedades terminales.

«Fue realmente una idea ridícula porque había estado muy enferma y había pasado por un dolor tan horrible por perder a Maggie, pero la idea estaba ahí, y siempre iba a molestarme hasta que hiciera algo al respecto».

La mujer hace poco escribió un libro llamado No Life Too Small, en donde describe el momento cuando conoció a Maggie por accidente en Internet. Cuando estaba navegando por distintas redes sociales, Alexis se encontró con una publicación donde ofrecían a un Bullmastiff atigrado que llamó su atención.

La perrita se podía ver muy triste, estaba delgada y parecía que no tenía una buena vida, además, pedían 100 euros por su venta. En aquel momento, Alexis no estaba en condiciones para cuidar a un perro, pero la historia de la perrita la conmovió y no podía darle la espalda.

«Tuve que cambiar toda mi vida, pero es justo lo que tenía que hacer. Nunca fue un debate».

Alexis le brindó a Maggie un hogar tranquilo, seguro y feliz, y Maggie la apoyó mientras luchaba contra una enfermedad crónica. Crearon un increíble vínculo y disfrutaron de su compañía, y cuando Maggie murió de cáncer de pulmón, la mujer quedó por completo devastada y triste.

Aunque Maggie estaba enferma, su muerte fue inesperada, entonces Alexis retomó la idea de abrir el asilo de animales.

Desde ese entonces, Alexis dirige el primer asilo para animales en el mundo llamado Maggie Fleming Animal Hospice, en honor a su querida perrita.

La mayoría de los animales que viven en el lugar, han tenido que soportar muchos abusos por parte de sus dueños anteriores, pero ahora pueden estar en paz. Además, muchos son animales abandonados por su edad o porque están enfermos, pero por fortuna llegaron al asilo, para disfrutar de su vida.

En este lugar viven más de 100 animales rescatados y, aunque puede parecer un caos, es un lugar tranquilo y lleno de felicidad. Los ocupantes varían mucho de especies; hay perros, ovejas, cerdos, caballos, gallinas, aves y otros animales que disfrutan de la buena vida.

Pero no todo es perfecto, ya que muchos de los animales acogidos, están disfrutando sus últimos días, y hay que lidiar con la muerte.

Alexis añadió:

«Si aceptamos la vida, entonces tenemos que aceptar la muerte. Es una inevitable y, de hecho, puede ser algo realmente hermoso. Va a suceder, y todos podemos hacer de la muerte de alguien algo hermoso…». Las personas piensan que Alexis no tiene una relación muy estrecha con sus animales, para evitar una mayor tristeza al momento de despedirse, pero es todo lo contrario. Con todos los animales del asilo tienen una relación especial, y no podía imaginar su vida sin la presencia de alguno de ellos. De hecho, hace poco falleció Beggins, un gran danés que había sido rescatado de un jardín luego de ser abandonado y casi morir de hambre. Alexis agrega: «Era un cleptómano, se pasaba los días enfadando a la gente, atropellando, robando y pensando que es el tipo más divertido del mundo. Lo pasó absolutamente genial aquí, pero un día me miró y dijo que había terminado, y yo dije ‘está bien, amigo’».

Vivir aquel momento aún es devastador para Alexis, pero ella se siente tranquila por haber hecho de sus últimos días un periodo inolvidable y hermoso.

Hay que conocer bien a los animales para saber cuándo están listos para partir, y es un trato que Alexis se hace con cada residente del asilo. Ese es el objetivo del lugar, ya que no se trata de arreglar el pasado de los animales, sino de hacer algo para que gocen de su presente.

Existen muchas personas, amigos y familiares, que se acercan para ayudar a Alexis, pero ella prácticamente ha dirigido el hospicio por sí misma.

Esto significa largas jornadas de trabajo, pero a pesar del cansancio, está feliz de recibir las muestras de agradecimiento por parte de sus animales. El lugar no es perfecto, los animales mueren y, en ocasiones, es muy traumático, pero es una excelente manera de vivir para ayudar al prójimo.

