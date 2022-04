José Verón vecino de Sáenz Peña se refiere a la inseguridad: “La situación se está yendo de las manos”

Sáenz Peña – José Verón, reconocido vecino de la localidad hace referencia a hechos de inseguridad en un encuentro con ChacoNoticias: “Hace tiempo venimos teniendo como protagonista al tema de inseguridad en Sáenz Peña.”

“Estoy seguro que muchos piensan en que no disminuyeron los hechos delictivos y lo que tenemos todos en común es el cansancio de todo esto y de que los fiscales y autoridades no actúen. Pienso en que, por ejemplo, si a Maria Virginia que trabaja en la Justicia, le roban la rueda del auto o la casa, al otro día los ladrones estarán presos, pero si a Doña María del Barrio San Cayetano le roban sus pertenencias, las cosas aun no aparecerán y los delincuentes no estarían presos.”

“Se ve a la Policía trabajando arduamente últimamente, pero nuestra inquietud es que luego de que la Policía traslada al delincuente capturado a la Justicia, al otro día ya está libre. Pienso en que los jueces deben tomar las medidas necesarias, si hay que hacer propuestas, si hay que hacer más cárceles, hay que hacerlas. Otro tema, respecto a los Derechos Humanos están avalando mucho a los ladrones, pero a las personas atacadas por motochorros no se los ve a los mismos defendiendo o ayudando a las víctimas. La situación se está yendo de las manos.”

“Creo que no solamente nuestro sector ha manifestado esta gran preocupación, que, si bien el fortalecimiento de la labor policial fue algo solicitado por la comunidad y se consiguió, la problemática ahora es la Justicia.”

“La mayoría del personal policial conoce a los ladrones, a los motochorros, pero de qué sirve localizarlos, llevarlos si al otro día ya se los ve en las calles nuevamente.”

“Otra cosa, una vez me tocó dirigirme a la Policía Cuarta y vi personal totalmente nuevo, lo que me hace pensar en que no conocen la zona, la localidad en su totalidad, entonces me parece que escuchar a la sociedad en este contexto es importante, ya que ellos saben muy bien donde se localiza a los causantes de inseguridad.”

“Son los vecinos los que estan atentos, es necesario convocarlos para reuniones al igual que a los foros de seguridad. Hay que avanzar no atrasar la situación e integrara a los Foros es muy importante. Hay que trabajar de manera unida.”

