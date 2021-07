Jorge Derka de Padres en Ruta: “Por lo visto hay gente que no quiere ver la realidad y sigue de fiesta clandestina”

Sáenz Peña – Jorge Derka de Padres en Ruta hace referencia a las fiestas clandestinas y boliches habilitados este fin de semana que no están permitidos hacerlo.

Chaco Noticias se reunió con Derka Jorge quien nos contó:

“Hubo fiestas clandestinas, boliches habilitados, cuando ese tipo de eventos y aglomeraciones están totalmente prohibidos, sobre todo después de las 00 horas. Escuchando la radio, esta permitido hasta 50 personas en un local de capacidad de 100 habitantes, como medida establecida. Vemos que esto sigue y si ya empezamos con dos fiestas, imaginémonos que pasará con otros locales que querrán habilitar sus espacios también. Esperemos que este fin de semana, no se permita ese tipo de espectáculos que lo único que logran es aumentar los contagios y llevar a un estado crítico a un montón de personas. Si no respetamos y comenzamos a liberar todo a “cuatro manos”, no se logrará disminuir los casos ni las muertes. Calculo que al no intervenir Nocturnidad de la Municipal alguien esta autorizando estas fiestas, sino no creo que ningún propietario quiera “comerse una multa” por desalojamiento de aglomeraciones o inhabilitación de medidor. No sabemos quien está a la cabeza autorizando estos eventos que están totalmente prohibidos. Los chicos que participan sepan que no están permitidos estos eventos y que podrían cumplir disciplinas. Insistiremos por esto que nos preocupa y que lleva a que tengamos gente alcoholizada en vehículos, de los cuales se secuestraron 10 motos y se labró varias actas por alcoholemia este fin de semana. Por lo visto hay gente que no quiere ver la realidad y sigue de fiesta clandestina. Caminera hace varios años esta trabajando en la zona céntrica para evitar accidentes de tránsito que lamentablemente siguen habiendo, sobre todo ahora en la zona colectora. Este fin de semana, un vehículo con varios chicos fue protagonista de un fatal accidente, como también varios motociclistas. ”

