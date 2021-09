Jorge Capitanich: “Vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los Chaqueños y Chaqueñas”

El mandatario presentó la plataforma política del Frente de Todos Chaco junto a precandidatos a diputados nacionales y provinciales. Recordó la ejecución de obras en cada localidad y se comprometió a “seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y chaqueñas”.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó tres nuevos actos en Puerto Vilelas, Barranqueras y Margarita Belén, presentando las propuestas del Frente de Todos Chaco de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre. “El respaldo legislativo que les pedimos es para seguir haciendo. El pueblo chaqueño sabe que cuando vota a la oposición sólo sirven para hablar, y estamos cansados de las palabras. Nosotros vamos a trabajar para recuperar la grandeza del Norte Grande”, expresó el mandatario.

En Puerto Vilelas, junto al intendente Víctor Rea, Capitanich aseguró: “Creemos en la jerarquización de la salud pública, creemos que el Estado debe atender las demandas de nuestros hermanos y hermanas en cada rincón de nuestra tierra”. Acto seguido, recordó que la localidad contará con un nuevo hospital, obra que se encuentra en etapa de licitación. “Vilelas tendrá su hospital finalmente porque conseguimos los recursos. Además nos comprometemos a generar más pavimento urbano, más infraestructura educativa, más obras para beneficio de nuestro pueblo”, amplió el mandatario.

Desde el parque industrial de Barranqueras y junto a la intendente Magda Ayala, el gobernador definió tres compromisos para la localidad: “vamos a avanzar con la terminal de ómnibus, con la construcción de cloacas con redes domiciliarias garantizadas y el fortalecimiento de la infraestructura cultural, educativa, deportiva y social para tener mejor calidad de vida. Vamos a hacer de Barranqueras una cuna para el progreso, la radicación de inversiones y el desarrollo”, destacó.

Capitanich remarcó: “Nuestros hechos hablan por nosotros, venimos con la autoridad que da hablar por los hechos, porque no nos jactamos de cosas que no hicimos ni prometemos cosas que no podemos hacer”. Además, recordó las obras de ampliación y refacción del hospital local, el centro de salud, las obras de acceso al puerto, las 75 cuadras de pavimento en ejecución, las repavimentaciones de las avenidas San Martín y Maipú, obras de iluminación y el segundo acueducto del interior.