Jorge Capitanich se reunió con intendentes para acordar precisiones sobre la implementación de la fase 4

Junto a los jefes comunales abordaron los detalles del plan de contingencia para esta cuarta fase de la cuarentena y la estrategia para la recuperación económica y el desarrollo productivo que el Gobierno pretende poner en marcha al finalizar la emergencia sanitaria.

“Estamos trabajando para el día después de la pandemia. Es necesario tener programa de recuperación económica con desarrollo productivo”, aseguró el mandatario. El plan contempla la reestructuración de deudas y la búsqueda de financiamiento por parte de organismos internacionales, con el objetivo de generar fondos que sean destinados a la reactivación de las obras de infraestructura que promuevan la generación de empleo local.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-