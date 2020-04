Jorge Capitanich indicó que no se habilitará el permiso de salidas de esparcimiento de una hora

Entre las pautas de la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el mandatario indicó que no se habilitará el permiso de salidas de esparcimiento de una hora.

“Es desaconsejable en las localidades con circulación comunitaria del virus y con alta concentración de personas”, afirmó.

En esa línea, señaló que en el Gran Resistencia no se va a habilitar las salidas de esparcimiento, y precisó que para las demás localidades “se va a analizar en ronda de consulta con los intendentes”, sobre todo en aquellas sin circulación comunitaria del coronavirus, que fueron clasificadas con color amarillo y verde.

Además, el gobernador anunció que se establecerá como obligatorio el uso de barbijo o tapaboca en toda la provincia, la implementación de la sirena sanitaria por mensaje de SMS, y que “se mantendrá el núcleo de medidas del aislamiento”.

Clasificación de localidades

Además, se realizará una ronda de consultas con los intendentes para definir las medidas que se implementarán en las distintas localidades, en base a la clasificación en rojo, anaranjado, amarillo y verde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una.

En ese marco, precisó que las localidades rojas, que son aquellas con casos activos y alta densidad de población, son Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito, Las Palmas y Puerto Bermejo.

