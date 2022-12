Jorge Capitanich: “Es un fallo político condenable que tiene que ver con un modelo para coaccionar el ejercicio de líderes populares”

“No comparto su decisión de no participar electoralmente, pero deberemos pensar en el corto y mediano plazo”, manifestó el gobernador chaqueño luego de conocerse la sentencia judicial contra Cristina Fernández. Y destacó: “Nosotros, desde la bandera del federalismo, estamos cansados de padecer injusticias. No aceptamos más que el centralismo porteño ni los grupos hegemónicos impongan su criterio. Tenemos que tener la oportunidad para pensar en un país diferente”.

El gobernador Jorge Capitanich utilizó su cuenta de Twitter para compartir lo más destacado de la entrevista brindada este miércoles a Radio Nacional Resistencia, donde se refirió al hecho de “gravedad institucional” que afecta a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y recordó su participación como testigo en la causa conocida como Vialidad. En primer término, convocó a hacer una reflexión respecto al diseño de las causas judiciales que buscan establecer “condenas políticas para impedir la participación de líderes populares en procesos electivos” y no compartió la decisión de la expresidenta de no participar electoralmente en 2023.

Así, reiteró que un presidente o una presidenta de la República “no se puede involucrar en una ley de presupuesto porque el jefe de Gabinete es responsable de la administración”. “Pretender asociar la asignación de alguna parte presupuestaria a un delito no puede ser admitido de ningún modo porque si no el ejercicio de la responsabilidad política puede ser condenado penalmente”, destacó el mandatario chaqueño.

Del mismo modo, a través de sus redes sociales, Capitanich comentó que -una vez que esto implica transferencia de recursos a través de la asignación de partidas presupuestarias para obras públicas-, hay un procedimiento licitatorio con adjudicación, ejecución, certificación e instancias de control que “son ajenas a la responsabilidad de un presidente”. “Pretender forzar el esquema de asociación ilícita ha sido un absurdo absoluto. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica tiene una argumentación endeble, y desde el punto de vista político es perfectamente condenado”, analizó.

“Es un fallo político condenable que tiene que ver con un modelo que se pretende aplicar en muchos gobiernos del mundo para coaccionar el ejercicio de los líderes populares”, sentenció Capitanich. Y reflexionó: “Esto significa que el poder económico, el poder mediático concentrado y el poder judicial constituyen el poder detrás de las sombras sin el ejercicio de la voluntad popular”.

En un extenso hilo de Twitter, estas son algunas de sus otras reflexiones: “Son los que condenan, son los que arremeten y agreden, son los que pretenden minar la credibilidad y la confianza del sistema público”. “El sistema político debe decidir si se va a dejar dominar por el poder económico o si va a ejercer con coraje y aptitud la responsabilidad que le compete. Yo fui testigo en la causa y expuse por más de 2 horas. Expliqué con nivel de detalle lo que significa la ley de presupuesto. No hay correlación de ningún modo asequible o aceptable entre el presupuesto, la asignación de recursos y una condena de base judicial”, rememoró.

Sobre la Corte actual

“Cristina en todo momento transmitió claramente cuál iba a ser el fallo del tribunal. Ha anticipado lo que significa la manipulación de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo Capitanich y recordó que esta Corte Suprema “ha sido designada de manera irregular por el presidente Mauricio Macri, que después fue convalidado a través de un artificial proceso en el Senado de la Nación para convalidar los votos, pero fue designado por Decreto”.

“Tenemos que plantear cuáles son las expectativas. Hay un objetivo político que es excluir a Cristina Kirchner de cualquier resultado electoral. El desgaste al que ha sido sometida Cristina durante y posteriormente a su mandato ha sido una persecución mediática, política y judicial que no tiene precedentes en Argentina. Este es un caso que debe ser objeto de repudio”, posteó el mandatario chaqueño.

“Somos empleados de la gente”

Más adelante, Capitanich planteó: “Podré ser o no podré ser nada en la vida política pero, por lo menos, no voy a ser empleado de las acciones que pretenden los grupos corporativos. Esta es la gran diferencia que existe en la política argentina, somos empleados del poder económico o somos empleados de la gente”.

“Cristina ha sido una líder política que ha ganado 3 elecciones. Se fue de sus dos mandatos constitucionales con la Plaza de Mayo llena, y goza de un amor y afecto popular inigualable para cualquier dirigente político. No comparto su decisión de no participar electoralmente, pero deberemos pensar en el corto y mediano plazo”, manifestó el gobernador chaqueño.

En el tramo final de hilo, Capitanich recordó que en algún momento propuso reformular el esquema de participación del Justicialismo, la necesidad de institucionalizar el Frente de Todos, y planteó una iniciativa para que, “en caso de que no llegásemos a un consenso de suspender las PASO, hacer una reforma”. “Porque después de la reforma constitucional del ´94 solamente el centralismo porteño puede tener las condiciones para elegir candidato. Esto merece un debate muy difícil en nuestra coalición porque necesitamos entender cuál es la metodología, si van a ser primarias con participación o si va a ser con consenso”, planteó.

“Lo que no podemos hacer es resignarnos a generar no solamente una perspectiva desde el punto de vista comunicación, sino también lo que es la lucha política, que es la lucha en el territorio. Vamos a luchar por nuestras ideas y por nuestros proyectos. Nosotros, desde la bandera del federalismo, estamos cansados de padecer injusticias. No aceptamos más que el centralismo porteño ni los grupos hegemónicos impongan su criterio. Tenemos que tener la oportunidad para pensar en un país diferente”, concluyó.

