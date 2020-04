Jorge Capitanich apoya la decisión de extender el aislamiento

El gobernador Jorge Capitanich participa este viernes de la video conferencia del Presidente Alberto Fernandez que mantuvo con representantes de provincias argentinas como paso previo a la determinación de una nueva fase de la cuarentena “administrada” por el coronavirus que vence el domingo.

Así, se daría lugar a una etapa de aislamiento “focalizado”, con la liberación de algunas actividades productivas en determinadas provincias.

La videoconferencia tiene por objeto analizar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Apoyamos la decisión de extender el aislamiento en virtud de los logros obtenidos”, destacó Capitanich, quien remarcó que “el Chaco logró reducir la tasa de contagio a 3,5 por ciento y extender la tasa de duplicación a 20,38 días”.

