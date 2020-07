Jonathan Olivello:” La semana entrante tendremos el cronograma para quienes aún no cobraron la segunda etapa del IFE “”

Así lo confirmó el titular de ANSES en Presidencia Roque Sáenz Peña en contacto con #HolaQueTal el informativo matutino del LRC Radio FM 107.9.

Al tiempo de consultas de los oyentes y ante la pregunta referida a cuando irían a cobrar aquellos que retiraron las tarjetas en el último periodo de entrega el titular de ANSES dijo:” Puedo afirmar que la semana entrante tendremos el cronograma para quienes aún no cobraron la segunda etapa del IFE, obviamente se va a efectivizar antes de la llegada de la tercera etapa esta ayuda tan importante” remarcó

Olivello también hizo referencia a un eventual escenario para una cuarta entrega y modificaciones en cuanto los beneficiarios:” A ciencia cierta no tenemos mayores informaciones en relación a una continuidad masiva del IFE, sabemos que de boca del Presidente Alberto Fernández que seguramente el programa seguirá asistiendo a quienes no logren reinsertarse de manera formal al sistema de trabajo, por lo cual entendemos habrá modificaciones en quienes serán beneficiarios o no pero aun en concreto no hay información, lo que sí es sabido es que desde el 10 de agosto se conocerán las fechas de la tercera etapa de esta ayuda” concluyo el funcionario de ANSES

Fuente : http://www.lrcradio.com/

