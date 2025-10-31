Javier Milei y Mauricio Macri cenarán en Olivos y se verán por primera vez después de las elecciones

Javier Milei y Mauricio Macri se reunirán a cenar esta noche en la Quinta de Olivos. Será una nueva edición de los encuentros presenciales que ambos vienen manteniendo desde hace dos meses, pero será el primero después de las elecciones nacionales en la que La Libertad Avanza se posicionó como primera fuerza nacional con más del 40% de los votos.

La reunión iba a hacerse al mediodía, pero finalmente se hará esta noche, se presume que a partir de las 20. “Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, opinó Milei ayer por la noche en A24.

El Presidente fue quien tomó la iniciativa de llamar a su antecesor el lunes posterior a la elección para conversar y agradecerle los consejos vertidos en las últimas semanas. Fue una conversación en muy buenos términos y que duró cerca de diez minutos. El libertario le propuso verse hacia el fin de la semana, luego de que el exmandatario volviera de su viaje exprés por Chile.

El diálogo entre ambos referentes políticos no se enmarca en un vacío. El Presidente está en vísperas de definir cómo será el Gabinete que funcionará en esta nueva etapa de su gestión, la cual deberá estar marcada por un equilibrio de las principales huestes del Poder Ejecutivo y un diseño claro de las tareas políticas para negociar los acuerdos políticos que movilicen las reformas estructurales libertarias en el Congreso.

Se espera que los desafíos políticos que le sobrevienen al oficialismo sean parte de la conversación. Después de la contundente victoria libertaria, el Presidente no tiene incentivos para formar una suerte de gobierno de coalición con el partido amarillo. De hecho, no planea hacerlo ni Macri tampoco pretende que aquello se concrete.

También funcionan como actores de veto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Por el contrario, Guillermo Francos fue quien posibilitó que Milei y Macri volvieran a encontrarse en Olivos. El jefe de Gabinete se reunió con el líder amarillo en más de una oportunidad en su casona de Acassuso y estuvo en la primera de las dos reuniones recientes que se realizaron la Residencia Presidencial.

No quedan áreas vitales en las que Macri pueda colocar funcionarios propios. Pareciera ser que de las pocas sugerencias que el expresidente le hará es colocar a Guillermo Dietrich como secretario de Transporte, área que tiene bajo su órbita la licitación internacional de la Hidrovía.

En la Casa Rosada explican que uno de los pocos consensos que parecen atravesar a la hermana presidencial como al consultor libertario es que esa área deben quedar en manos de funcionarios que respondan completamente a la cúpula libertaria. El actual titular de la Secretaría de Transporte es Luis Pierrini, un hombre de estrecha ligazón al ministro de Economía, Luis Caputo. Pero el organismo clave que maneja el pulido del pliego de la hidrovía (que saldría en las próximas semanas) es la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), liderada por Iñaki Arreseygor, que tiene línea directa con Santiago Caputo.

Entrevistado por el periodista Pablo Rossi, el jefe de Estado aclaró que Macri nunca le hizo un pedido explícito por cargos. “Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustarían que funcionen mejor. Si él tiene la llave…”. “En la lógica bilardista ganar no es lo más importante, es lo único que importa. En esa lógica para mí lo más importante es cumplir mi contrato electoral con los argentinos. Entonces todo lo que está dentro del reglamento, vale”, agregó.

El desempeño extraordinario de los libertarios en todo el país han hecho que La Libertad Avanza gane más bancas de la esperada y reduzca su dependencia del PRO para tener gobernabilidad. En la Cámara de Diputados, LLA sumó 43 bancas más para pasar a tener 80 propias desde la próxima renovación legislativa. El PRO perdió 11 bancas y de las 24 que tendrá, hay varios de ellos que no responden políticamente a Macri. En el Senado la diferencia es más notoria: la fuerza de Milei pasará de 6 a 18 escaños y la de Macri de 8 a 6.

De quienes están en la cámara baja, varios de ellos no responden al expresidente. Tal y como anticipó, el diputado Damián Arabia es uno de los legisladores que tiene definido dejar el bloque PRO.

Lo podrían seguir Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, entre otros. Un dirigente cercano a Bullrich, ante la consulta de este medio, fue gráfico: “Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación”. Así, la ministra nacional aseguraría en privado: “Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”.

El presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, no quiere configurar un interbloque con La Libertad Avanza, algo que promueve el presidente del recinto, Martín Menem. “No somos pocos los que queremos mantener la identidad pura del PRO. Consideramos que así podemos aportar más e incluso juntar aliados que también están en la misma sintonía”, marca una figura legislativa que responde directamente al jefe de bancada. Ese tema también promete estar en las conversaciones de esta noche.

Todo esto no quita que la sintonía que tiene Ritondo con Milei no sea muy fuerte. Por el contrario, es el principal promotor de la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Diego Santilli. En los últimos días, Milei les dijo en privado a ambos que “el Colo” es su postulante para el 2027.

¿Macri tiene definido un alfil propio u opina lo mismo que el Presidente? No es una cuestión en la que haya marcado posición públicamente. Sí lo hizo con un asunto más espinoso. Ayer, el fundador del PRO anticipó que su partido tendrá un candidato presidencial en 2027.

“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En la Casa Rosada minimizaron las declaraciones de Macri. “Es ciencia ficción. Hace falta muchísimo. Pero no tienen el poderío para declarar eso en este contexto. Busca venderse alto, como siempre”, marcó un alto funcionario con línea directa con Milei.

El exmandatario ponderó el camino trazado por la actual gestión, pero opinó que “hace falta más músculo en la gestión y el diálogo”. Horas después, Milei se mostraba públicamente con los gobernadores de 20 provincias, algunos más cercanos y otros con los que había mantenido fuertes discrepancias y enfrentamientos.

Uno de los que se ubicaba en el último grupo era el porteño Jorge Macri, a quien el libertario abrazó al entrar a la reunión. La imagen dista mucho de lo que sucedía en el Te Deum del 25 de mayo pasado, en donde directamente le había negado el saludo. “Tuvimos una buena reunión. Valoro el gesto del Presidente de convocarla, la voluntad de los Gobernadores de asistir y la actitud del Gabinete al diálogo”, tuiteó horas más tarde el jefe de Gobierno porteño.