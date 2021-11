Javier Milei admitió que se vacunó y que lo hizo por dinero

El libertario captó el voto de los antivacunas negacionistas anticuarentena y se aplicó dos dosis de Sinopharm. Adujo que lo hizo para viajar al exterior.

El diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei confirmó hoy que recibió las dos dosis de Sinopharm pese a que durante la campaña electoral había planteado su rechazo a la vacuna contra el COVID-19, en un claro guiño a los grupos negacionistas anticuarentena para captar su voto en las elecciones 2021.

“Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior. No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y como prometí en campaña, tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos”, adujo en diálogo con Infobae.

Sobre su modus vivendi, Milei aseguró que será el electorado quién lo decida. “¿De qué viviré? Como también prometí en campaña se creará un mecanismo para que sean los mismos ciudadanos quienes decidan cuánto cobre cada mes. Esto será con un proceso absoluto de transparencia y en el marco de la ley de ética pública. No le saldré un peso a los argentinos. Son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo las ideas de la libertad más allá de la Argentina”.

El economista tiene previsto brindar conferencias en Miami, Nueva York y Washington DC, como así también dará charlas en Uruguay, Chile, México, Colombia, Ecuador y España.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir