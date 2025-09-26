Investigan la caída de un objeto desconocido en Puerto Tirol

Ayer por la tarde, efectivos de la División Bomberos de Resistencia junto al personal de la Comisaria Puerto Tirol, desplegaron un operativo en una zona rural de Puerto Tirol, luego de que se detectara un objeto de grandes dimensiones en el interior de un campo privado.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30. En el lugar, los efectivos verificaron el elemento, que sería un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro, y fabricado en fibra de carbono.

El cilindro tenía un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas con una serie de identificación.

Efectivos de la Sección Explosivos realizaron la inspección y constaron que no presentaba ningún material combustible ni riesgoso a simple vista. Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de 30 metros mientras investigan su procedencia.