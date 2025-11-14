Investigan dos explosiones con bombas caseras en una escuela técnica

La Policía del Chaco investiga dos detonaciones provocadas con artefactos caseros dentro de la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N° 2 de Resistencia. Los hechos ocurrieron el pasado lunes y generaron preocupación entre directivos, estudiantes y familias.

Según denunció la directora, la primera explosión se produjo durante el cambio de turno, en la zona del comedor. Allí, un grupo de personas —aún no identificadas— habría dejado una botella con una mezcla de vinagre, bicarbonato y lavandina, que detonó en medio de la circulación de alumnos.

La segunda explosión tuvo lugar ese mismo día, cerca de las 9, en el sector de varones. El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad, aunque sin permitir identificar al autor.

Durante la investigación, el Departamento Cibercrimen detectó la creación de una cuenta de Instagram vinculada a los hechos, donde incluso se mencionaban posibles nuevas acciones. Las publicaciones daban a entender que las detonaciones serían parte de un reclamo estudiantil por la reposición de un espejo dentro del establecimiento.

Los efectivos realizaron pericias tecnológicas que permitieron rastrear un perfil creado el 12 de noviembre, actualmente bajo investigación. Gracias a la información aportada por la escuela y al cruce con la base de datos institucional, los investigadores lograron identificar a un alumno que podría estar involucrado en los hechos.

La Justicia fue notificada y se dio intervención al Juzgado de Faltas de Resistencia, que continuará con las actuaciones correspondientes.