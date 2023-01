Investigadores piden retirar a las vacunas Moderna y Pfizer por efectos secundarios

Un médico estadounidense solicitó el retiren de las vacunas contra el Covid-19 de las empresas Pfizer y Moderna, al argumentar que tienen “más efectos secundarios negativos que positivos” . A pesar de que está científicamente confirmado que las vacunas son necesarias para evitar hospitalizaciones y muertes por COVID, el médico de emergencias de Louisiana Joseph Fraiman insiste con dar de baja a la distribución de los antivirales.

Fraiman analizó investigaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y del Centro para el control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que relacionan la vacunación contra el coronavirus con el aumento de la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares isquémicos (ACV) e infartos.

Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reveló en un estudio que la vacuna de Pfizer estaba relacionada con la coagulación de la sangre en personas de edad avanzada. Más aún, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA) también se encuentra investigando este caso.

Tras citar esos estudios, el médico aseguró que se debe detener la administración de vacunas contra el Covid-19 con los fármacos de Pfizer y Moderna hasta que se realicen ensayos clínicos que demuestren que sus beneficios son mayores a sus efectos secundarios .

“No veo cómo alguien no puede estar seguro de que los beneficios superan los daños a nivel de población, o incluso en los grupos de alto riesgo. No veo la evidencia para respaldar esa afirmación”, remarcó Fraiman a la revista The Epoch Times.

Además, agregó: “Dado ese escenario, creo que las personas no deberían recibir las vacunas fuera de un ensayo clínico, porque tenemos que averiguar si los beneficios superan al daño o si el daño supera a los beneficios”.

Según actualizó el Centro para el control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) se han notificado nuevas reacciones adversas tras la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.

Dentro de los efectos secundarios encontrados, se encuentran:

Anafilaxia : es un tipo de reacción alérgica grave. Si sucede tras la vacuna, acuda a un centro de salud de manera inmediata para tratar la reacción.

: es un tipo de reacción alérgica grave. Si sucede tras la vacuna, acuda a un centro de salud de manera inmediata para tratar la reacción. Síndrome de trombosis con trombocitopenia : genera la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos y disminuye la cantidad de plaquetas.

: genera la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos y disminuye la cantidad de plaquetas. Síndrome de Guillan-Barré: trastorno por el cual el propio sistema inmunitario de la persona daña las neuronas y debilita los músculos y puede llegar a generar parálisis.

