Internaron a Diego Maradona en La Plata

El entrenador de Gimnasia tuvo que ser hospitalizado en una clínica de la capital bonaerense. “Está bien, si quiere se para y se va”, explicó su médico personal.

Diego Maradona fue internado este lunes en la clínica Ipensa de la La Plata, en donde se realizará chequeos para conocer su estado de salud.

De acuerdo con la agencia Télam, Diego Maradona “pasará la noche” en el sanatorio, tras una decisión “consensuada con su entorno personal”.

“Venimos a controlarlo y que se ponga mejor. Él estuvo de acuerdo. Estaba comiendo pero no como debía. La idea es dejarlo hasta optimizarlo, con Diego nunca se sabe. Está bien, si quiere se para y se va”, describió Leopoldo Luque, médico personal del entrenador de Gimnasia La Plata, que explicó que el exfutbolista tiene “un bajón anímico que afectó su alimentación, pero nada más”.

El doctor descartó “un cuadro de descompensación” y aclaró que no fue una “urgencia”. “Yo le dije: ‘Vamos a la clínica, podés mejorar en unos aspectos’ y accedió. A veces no me quería recibir. En estas circunstancias hay que ir adelante”, sostuvo.

“Diego está lúcido, orientado en tiempo y espacio, maneja los cuatro miembros pero se lo ve amarillo y un poco débil, por lo que se le aplicará hierro, se le realizarán hepatogramas y otros análisis. Uno lo internó para mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la anemia que lo mantiene débil”, detalló el médico.

“Desmiento una recaída en su cuadro de adicciones, no sería una clínica para traer a un paciente de ese estilo”, aclaró Luque, y añadió: “Acá hay que diferenciar la parte anímica de la física, que no está bien. No está bien psicológicamente, porque en estos casos uno se alimenta mal, cambia todo”.

