Interceptaron a dos jóvenes con drogas y una réplica de arma de fuego en Charata

Efectivos de la División 911 de Charata demoraron a dos jóvenes que circulaban en motocicleta y fueron sorprendidos con envoltorios de cocaína, marihuana y una réplica de arma de fuego.

Cerca de las 21:40 de este lunes, luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911 que alertó sobre la presencia de dos personas realizando presunta venta de estupefacientes en la vía pública, sobre calle López y Planes, entre Laprida y Chacabuco, inmediatamente iniciaron un operativo cerrojo en la zona.

Al interceptarlos, los agentes constataron que el conductor era menor de edad, mientras que su acompañante llevaba una réplica de pistola 9 milímetros y dos envoltorios de polietileno, uno con varios paquetes pequeños de sustancia blanquecina y otro con una sustancia verdosa amarronada.

Personal de la División Drogas Peligrosas de Charata realizó las pruebas de campo, confirmando que se trataba de cocaína (1,7 gramos) y marihuana (4,6 gramos).

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, dispuso el secuestro de la droga y el arma, la aprehensión del mayor de edad, y la entrega del menor a sus progenitores.