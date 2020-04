Intentó ingresar a Santa Fe, violando la cuarentena obligatoria por el coronavirus

Fue descubierta por efectivos de Gendarmería Nacional, durante un operativo de control realizado este jueves por la tarde, sobre la Ruta Nacional N°95, a la altura de la localidad santafesina de Gato Colorado, donde controlaron un rorado proveniente de la localidad de San Bernardo con destino al puerto de Rosario.

Al llevar a cabo el registro del transporte, los uniformados hallaron a una mujer que se encontraba oculta bajo la cama del compartimiento del rodado, con la intención de ingresar a la provincia sin la autorización para circular conforme a las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20.

