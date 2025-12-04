Intentó huir de la provincia, pero fue detenido: así cayó el hombre que atacó a su mujer y a su hijo en Machagai

La madrugada encontró a la Policía en un intenso operativo. Después de horas de rastrillajes entre montes, caminos rurales y accesos a distintas localidades, los agentes finalmente lograron interceptar a Pablo Ávalos, de 24 años, el joven acusado de atacar con un cuchillo a su pareja y al hijo de ambos, de apenas cuatro años , en Machagai. Su detención se produjo cuando intentaba escapar de la zona, a bordo de la misma motocicleta en la que había huido tras el violento episodio.

El ataque ocurrió el miércoles, pasadas las 14, en el domicilio familiar. Según el testimonio de la hermana de la joven, durante una discusión Ávalos tomó un cuchillo y le provocó a María Elena Saucedo (23) una herida en el cuello.

Acto seguido, se dirigió hacia el niño y lo lesionó también en la zona cervical. Luego subió a su motocicleta Lifan 150cc y escapó, presuntamente con la intención de abandonar la provincia, ya que tiene domicilio en Buenos Aires.

A pesar de la gravedad de las lesiones, Saucedo y su hijo llegaron por sus propios medios al hospital de Machagai. Ella presentaba una herida superficial que, tras la sutura correspondiente, permitió darle el alta. El niño, en cambio, sufrió una lesión vascular comprometida, por lo que primero fue trasladado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña y luego derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde permanece internado.

La investigación se activó de inmediato. Por orden de la Fiscalía Nº1, a cargo del doctor Collado, intervinieron equipos del Gabinete Científico y se secuestraron documentos y pertenencias del sospechoso.

Desde las 17 del miércoles, un amplio despliegue policial se extendió por Machagai, Quitilipi, Presidencia de la Plaza, Colonia Aborigen y zonas rurales, en coordinación con el Departamento de Investigaciones Complejas Interior y la División Seguridad Rural.

El cierre del operativo llegó a las 00:10. Personal del Servicio Externo detectó una motocicleta con características coincidentes cerca de la ex Ruta 16. Tras una breve persecución, lograron reducir a Ávalos y secuestrar la moto, un cuchillo de 12 centímetros, un teléfono celular y otras prendas vinculadas a la causa, caratulada como «Supuesta Tentativa de Homicidio».

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la Comisaría de Machagai. La Policía destacó la articulación entre unidades y el rápido despliegue que permitió evitar la fuga del acusado y asegurar la continuidad de la investigación.