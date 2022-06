Intentó abusar de su sobrina y dijo que estaba poseído por un demonio

El hecho se dio en la localidad de Tabay, Corrientes. El acusado de 22 años ofreció dinero a su sobrina para “que se deje manosear”. Cuando la madre de la menor supo de la propuesta, el joven pidió disculpas y se justificó diciendo que estaba “poseído por un demonio”.

Gabriela, mamá de la nena de 9 años, dialogó con el medio correntino Radio Sudamericana y dio detalles del intento de abuso que fue denunciado hace pocas horas e involucra a un joven de 22 años, tío de la víctima.

De acuerdo al relato de Gabriela, el acusado ingresó al dormitorio de la niña y le ofreció dinero para que “se deje tocar”.

“Mi hija estaba tomando una naranja y mirando la tele. Cuando su tío le hace la propuesta, ella le dice ‘rajá de acá porque te voy a hincar’”, contó Gabriela en contacto con el periodista Telmo Fernández. “Ante la negativa, esta persona sale muy enojada, se pone agresivo y golpea la pared”, añadió.

Asimismo, Gabriela contó que “mi hija cuenta sucedido a una vecinita y la vecinita me cuenta a mí. Fue ahí cuando decidí hablar con el hermano de mi marido” y aseguró que “esta persona admitió lo que pasó, me pidió disculpas, que le perdone porque un demonio le entró en ese momento”.

Finalmente cerró “cuando me dijo que estaba poseído por un demonio, me pidió que no cuente a nadie lo que había pasado. Igualmente decidí ir con mi hija y realizar la denuncia policial”.

