Intentaron huir con una vaquilla en una camioneta: terminaron arrestados

Los agentes rurales recorrían los parajes y caminos vecinales del Departamento Güemes, alrededor de las 1 de la madrugada, en una zona boscosa vieron frenar una camioneta al costado del camino, se acercaron a ver qué pasaba.

Allí descubrieron que tres hombres estaban subiendo una vaquilla a la parte trasera del vehículo, y aunque intentaron huir los agentes lo evitaron. No supieron dar explicaciones sobre la procedencia del animal. Ante esta situación procedieron a la conducción y al secuestro de los vehículos, del animal, elementos de caza y dinero en efectivo.

Se consultó con la fiscalía de investigación rural, y se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesto Abigeato, los tres hombres de 24, 29 y 33 años fueron notificados de su situación legal. Se investiga de donde proviene el animal.