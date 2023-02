Intensos operativos durante el fin de semana por parte de Policía Caminera

Sáenz Peña – Desde Policía Caminera el subcomisario Claudio Arregín detalla a ChacoNoticias sobre las novedades del fin de semana: “Queremos hacer mención de los distintos procedimientos que se han destacado de manera conjunta con las distintas entidades y unidades especiales de la misma dirección, afectando recursos humanos y materiales en el micro y macro centro de la ciudad para realizar control vehicular, identificación de personal, labrado de actas de infracción.”

“Durante el sábado por la madrugada y domingo, se labró un total de 64 actas de infracción a la ley nacional de tránsito y un total de 10 actas por alcoholemia positiva, seleccionando chofer sustituto en cada caso. Actualmente no estamos realizando retención de vehículos debido a no contar con espacio para retener los mismos. El chofer que no cuente con chofer sustituto se detiene en el lugar a esperar que el alcohol disminuya para estar nuevamente en condiciones de manejar.”

“Se ha secuestrado un total de 10 moto vehículos por falta de iluminación, espejos y encadenado completo. Corredor Seguro sobre las rutas nacionales y provinciales donde hemos secuestrado un animal equino suelto poniendo en riesgo la vida de los transeúntes que circulan por la zona. Queremos hacer mención que el día sábado desde las 22hs hasta las 06:30hs del día posterior realizamos recorrida en vehículos policiales como a pie, junto a comisarías de la localidad, para evitar hechos ilícitos, finalizando sin novedades relevantes.”

“Como novedades que hemos detectado más frecuentemente, es la preocupación de la gente por el control del vehículo, es decir la revisión técnica, donde la mayoría hace como caso omiso, además, no están cumplimentando con la normativa vigente de desde diciembre, respecto a la alcoholemia cero, encontrándonos con conductores que por ahí se tomaron “un vaso de cerveza o vino”, siendo suficiente motivo para un chofer sustituto o directamente evitar el manejo. Estaría faltando preocupación de algunos conductores ante estas cuestiones.”

