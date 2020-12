Intensa actividad de Dirección de Bosques durante el 2020 en medio de la pandemia

Durante la pandemia se detectaron más de 7800 hectáreas de desmonte sin permiso

La actividad de fiscalización forestal fue declarada en el marco de la pandemia como una actividad esencial en la Provincia del Chaco, por lo que prácticamente no tuvo interrupción.

La Dirección de Bosques, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la Provincia del Chaco, dio a conocer los resultados obtenidos durante la gestión del año 2020. El informe fue elaborado en base a varios ejes como Fiscalización Forestal, Producción Forestal y Gestión del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo (FNECBN).

Fiscalización Forestal

La Dirección de Bosques, como autoridad administrativa de aplicación de la Ley Nº 2079-R (Régimen de Sanciones para la actividad Forestal), trabajó de manera coordinada con otros organismos para cumplir la función específica establecida en el marco normativo mencionado. Para ello, actúo con otros organismos de control: Policía del Chaco, Gendarmería Nacional y Policía Federal, Justicia de Paz, Fiscalía de Estado, etc.

Durante el 2020, mas allá de la situación de pandemia generada por el COVID, la actividad de fiscalización forestal fue declarada como una actividad esencial en la Provincia del Chaco, por lo que prácticamente no tuvo interrupción. La pandemia solo tuvo injerencia en que, desde mediados del mes de marzo, a mediados del mes de agosto, suspendió los plazos administrativos, lo cual generó un atraso en la gestión de los expedientes de infracción, a los efectos de la correcta implementación del código de procedimiento administrativo.

Los tipos de procedimientos que se llevaron a cabo fueron procedimientos de control de tránsito de productos forestales, y procedimientos de fiscalización forestal en predios rurales.

Se detectaron más de 7800 hectáreas de desmonte

El Departamento de Geo-Información de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, genero unos 475 Informes de Cambios en la Cobertura Boscosa. En dichos informes, se detectaron: 7857 hectáreas de desmonte sin permiso, 1583 hectáreas de Silvopastoriles sin permiso, 154 hectáreas de limpieza de especies invasoras sin permiso, 227 hectáreas de deslinde sin permiso, 7952 hectáreas de quema bosque nativo, y 3418 hectáreas de aprovechamiento forestal sin permiso.

Dichos informes, más las distintas actuaciones en predios o en rutas generadas, tanto por inspectores de la institución, como por agentes de los demás organismos mencionados, produjeron alrededor de 850 expedientes de Infracción al régimen forestal, los cuales son tramitados por el Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección de Bosques.

Cabe mencionar, de manera especial que, hasta la fecha, la Dirección de Bosques, por aplicación del Artículo 15 de la Ley Nº 1762-R, lleva aplicado en concepto resarcimiento con trabajos de Forestación, reforestación enriquecimiento o restauración de áreas afecta por infracciones, unas 8000 hectáreas.

Cabe mencionar, que la recaudación en concepto de Multas, sin tomar en cuenta la recaudación del mes de diciembre del 2020, aumento un 35%, por lo cual se espera, que una vez que se tenga el dato de la recaudación de diciembre, el incremento comparado con el año anterior, sea entre 45 y 50%.

Producción Forestal

La producción forestal del periodo enero-noviembre del 2020, comparada con el mismo periodo del año 2019, y con un promedio de la producción forestal del periodo 2010-2018.

Se evidenció que el 2020 fue un año difícil para el sector forestal, que, si bien fue similar al año 2019, comparándolo con la media de producción del periodo 2010-2018, hay una disminución significativa, observada principalmente en la producción de Muebles y Aberturas, Tanino y Carbón Vegetal.

En cuanto al Sistema de Emisión de Guias Forestales por la Dirección de Bosques, durante el 2020, comparado con el año anterior.

cuanto a la cantidad de planes cargados al sistema de emisión de guías, se evidencia una disminución del 27% en el total, respecto al año 2019. La disminución es más significativa en los Planes de Cambio de Uso de Suelo, debido a los procesos judiciales que se están llevando a cabo contra la Provincia del Chaco; los Planes de Deslinde Perimetral y Transversal también tuvieron una disminución significativa, al igual que los Silvopastoriles y los Aprovechamientos Forestales. La causa principal en estos tres tipos de permiso, es la falta de emisión de constancias de en predios fiscales, lo que produjo que no se puedan aprobar permisos en los mismos.

Gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación del Bosque Nativo (FNECBN)

Durante el año 2020, mediante el Decreto 303/2020, el Gobernador de la Provincia del Chaco determino al Ministerio de Producción, Industria y Empleo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y las Direcciones que dependen de esta, como Autoridad Local de Aplicación (ALA) de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Una de las herramientas que determina la Ley 26.331, es el FNECBN, el cual financia con el 30% a los efectos de fortalecer las ALAs provinciales, y el 70% para financiar planes de manejo y conservación del bosque nativo. Estos planes son otorgados por la Dirección de Bosques.

Con la nueva gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), a través de la Dirección Nacional de Bosques, la provincia logro el financiamiento de $50.756.112,00.

De dicho monto, $11.955.592 se transfirió a los efectos del Fortalecimiento Institucional de la ALA, correspondiente a la operatoria 2019 del FNECBN.

De los $38.800.520 restantes, $10.904.139 se transfirió para financiar Planes de la Operatoria 2018 del FNECBN, y el resto, 27.896.381, para financiar planes de la Operatoria 2019 del fondo.

Con estos fondos, no solo es beneficiada la Provincia al poder fortalecer la autoridad de aplicación de la Ley 26.331, y así mejorar la fiscalización forestal, sino también que se beneficiaran unos 208 Planes de Manejo, Conservación y Restauración de Bosques Nativos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir