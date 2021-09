Integrantes de la Lista 3 del INSSSEP se reunieron con jubilados en Sáenz Peña

Integrantes de la Agremiación de Jubilados Docentes del Chaco se reunieron este viernes los candidatos de la Lista N°3 que se postulan para las próximas elecciones del INSSSEP, en la oportunidad hicieron entrega de un petitorio con la problemática del sector en el interior provincial.



Juan Segovia, candidato a vocal por la Lista 3 del INSSSEP y demás integrantes se reunieron con docentes jubilados, judiciales y de otros sectores no solo para dar a conocer sus propuestas sino también escuchar las inquietudes de los mismos.

“Estamos recorriendo la provincia dando a conocer la situación terrible que está pasando nuestra obra social. Trajimos nuestras propuestas a los afiliados y decirles lo que vamos a hacer, en principio que se respete lo que le pertenece a los afiliados que hace un par de años no se está respetando y por eso es la situación por la que estamos atravesando”, señaló Segovia.

Al enumerar las fallas que existen en la obra social dijo que “no hay contralor de nada, las seccionales del interior no funcionan, no funcionan las farmacias, entre otros”.

Señaló Segovia que uno de los reclamos más recurrentes de los afiliados es el tema del plus, los prestadores de servicios mal pagos. Lamentó que no haya un trabajo coordinado desde Resistencia con todo el interior, “no puedo entender que no haya un programa para personas que realizan tratamientos oncológicos o de diabetes quienes tienen que viajar a Resistencia porque acá no hay un auditor para eso”.

Al ser consultado si es posible revertir la situación del INSSSEP sobre todo en cuanto a prestaciones en el interior provincial dijo que “siempre y cuando el Gobernador y el presidente de la obra social Antonio Morante tengan esa decisión, esa empatía por los afiliados no va a haber problema, de lo contrario nosotros también vamos a tener que trabajar de distinta manera, denunciando públicamente o ser cómplices de todo lo que está pasando”.

