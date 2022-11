Instalaron equipamientos odontológicos en 12 Centros de Salud de toda la provincia

El Ministerio de Salud de la Nación instaló 298 consultorios odontológicos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país, en el marco de una estrategia integral que incluye descentralizar los hospitales monovalentes, permitiendo “más inclusión, más acceso y más salud para toda la población”, se informó oficialmente.

En el Chaco, los equipamientos odontológicos fueron instalados en distintos Centros de Salud de toda la provincia: Hospital Central de Odontología (Resistencia); Centro Odontológico “Santa Apolonia” (Resistencia); Hospital “Dr. Rarmón Alvarez” (Concepción del Bermejo); Centro de Salud Monseñor de Carlo (Sáenz Peña); Hospital Rural de Charadai; Centro de Salud Santa Rita (Sáenz Peña); Centro de Salud de Pampa Almirón; Hospital de Comandancia Frias; Centro de Salud de Cotelai; Centro de Salud General Obligado (Resistencia); Centro de Salud de Villa Libertad (Resistencia) y Hospital de Colonia Aborigen.

Los centros sanitarios, bajo esta política, recibieron en total 14 sillones odontológicos, 14 equipos de Rayos X, 14 delantales plomados y 14 Compresores; además de 1000 equipos de protección personal, 7000 cepillos dentales, según afirmó la ministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno en diálogo con Agencia FOCO. Al respecto, la funcionaria manifestó que se trata de una inversión de la Nación que “se suma la inversión provincial que se viene haciendo”.

Así detalló: “Están en curso cinco licitaciones también para fortalecer los sillones odontológicos, es muy importante no solamente sumar sillones odontológicos donde no había sino también hacer un recambio tecnológico de los que ya estaban en uso que algunos tienen más de 10-15 años de antigüedad y necesitan obviamente estos aparatos hacer un recambio, además los sillones que vienen del Ministerio de Salud de la Nación son sillones que ya vienen incorporados con aparato de Rayos X, con tecnologías de avanzada, por lo tanto es importante también remarcar eso”.

En tanto, desde Nación, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado destacó: “Trabajamos junto a todas las jurisdicciones para mejorar la atención de las personas y esta inversión en equipos e insumos va en esa dirección”.

Por su parte, el director nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles (DNAIENT), Nicolás Haeberer, explicó que “fortalecer el primer nivel de atención en salud es uno de nuestros principales objetivos. Más del 80 por ciento de este equipamiento se entregó en el primer nivel y el otro 20 por ciento fue a hospitales monovalentes de odontología”.

“El eje está puesto en la prevención y la detección temprana de las enfermedades más prevalentes de salud bucodental”, precisó.

Los consultorios instalados constan de sillón, compresor, banqueta, lámpara de luz halógena y equipo de radiología, con su correspondiente delantal plomado. Además, se entregaron insumos para laboratorios dentales con el objetivo de disminuir el edentulismo, es decir la ausencia de piezas dentarias, apuntaron en un comunicado desde la cartera sanitaria nacional.

La entrega de estos equipos e insumos, adquiridos por la DNAIENT a través de la Dirección de Salud Bucal, comenzaron en marzo con la distribución de 250 sillones, a la que luego se sumaron 48 más en agosto, detallaron.

Al respecto, la directora de Salud Bucal, Claudia Martinelli, afirmó: “Estamos muy orgullosos de haber podido gestionar estas compras para las provincias. Además de los sillones, las radiografías dentales constituyen un instrumento diagnóstico muy útil para llevar a cabo la valoración de las estructuras y los tejidos del diente y resultan fundamentales para prevenir problemas y así evitar la ausencia de piezas dentarias o edentulismo”.

La inversión del Ministerio de Salud, se complementa con las acciones que lleva adelante la Dirección de Salud Bucodental, como el abordaje territorial en conjunto con la Dirección de Acciones Territoriales; la realización de capacitaciones para actualizar la evidencia científica y repensar las prácticas; la realización de materiales técnicos para equipos de salud y poblacionales; y la creación de la red de teleodontología en la plataforma Telesalud.

Con información de Télam

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram