Inscripciones abiertas para el Torneo Apertura de la Liga Municipal Infantil y la Femenina

En la mañana del lunes, se anunció la apertura de las inscripciones para el Torneo Apertura 2023 de la Liga Municipal Infantil y la Femenina, siendo esta una Liga que está creciendo con el pasar de los años.

“Es un año que tenemos muchas expectativas, donde la gran cantidad de niños que disputarán este certamen nos obliga a tener muchas más responsabilidades en cada paso que da la Liga, por lo que estamos muy contentos de poder anunciar esta vuelta al fútbol”, expresó el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte que junto al coordinador de la Liga Infantil Municipal Iván Arredondo encabezaron el anuncio.

“Esto es un trabajo que no sabíamos que iba a crecer de tal manera y eso nos ha llevado a tener muchas responsabilidades; agradecemos a todos los que confían en nosotros”, remarcó Rearte, agregando también que “contamos con el camión sanitario que está haciendo los certificados de aptitud física que sirven para las inscripciones al certamen, además de que tenemos proyectos ambiciosos, ya que este año estamos con tratativas de competir con For Ever, Sarmiento, Boca Unidos, mostrando a su vez el gran potencial con el que cuenta Sáenz Peña”.

Los detalles

Con respecto a todos los detalles de este certamen a iniciarse, el coordinador Iván Arredondo detalló que “las inscripciones arrancaron este lunes 13 y se extenderán hasta en viernes 17, de 19 a 22 horas, en las oficinas de la Liga Municipal (calle 29, entre 6 y 8). Asimismo, la metodología de inscripciones es de igual manera para la rama femenina.

“Este año también armaremos una grilla de instituciones educativas con faltantes de elementos deportivos, en el cual trataremos de completar con las entregas de elementos en todas las que falten o necesiten”, concluyó Arredondo.

