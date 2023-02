Iniciaron una investigación contra River por exceso de público en el Monumental

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, labró varias actuaciones “por omisión de recaudo, específicamente por el exceso de concurrencia en varias tribunas”.

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, inició una investigación contra River por exceso de público en el Monumental en el partido frente a Argentinos Juniors, del pasado domingo.

En el regreso de los hinchas al estadio del “Millonario”, luego de alrededor de cuatro meses y en el encuentro que marcó el comienzo del ciclo del entrenador Martín Demichelis como local con victoria por 2 a 1, más de 83 mil simpatizantes llenaron las tribunas del conjunto de Núñez.

“Se labraron varias actuaciones por omisión de recaudo, específicamente por el exceso de concurrencia en varias tribunas”, indicó Ramírez en declaraciones a TyC Sports.

De esta manera, se llevará a cabo un registro de las imágenes de las cámaras de la cancha y pericias de los sistemas informáticos para confirmar si hubo realmente más espectadores de los permitidos, pese a que River informó que fueron 83.198 personas.

En caso de confirmarse el exceso de público, la institución recibiría una multa económica, pero no corre riesgo de clausura del Monumental, ni parcial -como ocurrió en Boca después de la primera fecha- ni total.

Por otra parte, un hincha sufrió una dura caída al intentar pasarse de tribuna y terminó inconsciente luego de golpear su cabeza contra el suelo, por lo que fue trasladado al Hospital Fernández y permanece internado en grave estado.

River venció ayer por 2 a 1 a Argentinos Juniors en un encuentro cargado de jugadas que generaron polémicas, dado que al elenco de La Paternal le anularon dos goles a instancias del VAR por presuntas posiciones adelantadas y el elenco dirigido por Demichelis se impuso con dos tantos de penal.

“No me puedo frenar en lo que se vaya a decir de esas jugadas. No voy a hablar de los árbitros mientras esté acá. Si lo tengo que hacer, lo haré de una forma muy breve. No sé si salimos perjudicados o beneficiados o si fueran certeras las decisiones, pero el partido se terminó”, expresó Demichelis. (NA)

