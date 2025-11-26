Ingresó a la vivienda de su ex pareja y se llevó una mochila con repuestos de telefonía

Este miércoles a eso de las 4:40, los efectivos de la Comisaria Decimotercera recibieron el llamado de una vecina del barrio Nalá, la cual denunciaba que aparentemente su ex pareja ingresó a su casa y se llevó una mochila con repuestos de telefonía celular.

Los agentes comenzaron sus recorridas para dar con el supuesto autor. En cercanías del Pasaje Gerardo Varela al 2080, hallaron la mochila con 11 celulares, un kit de herramientas para desarmar y armar celulares.

Seguidamente secuestraron los artefactos y los trasladaron a la Unidad Policial. Los bienes fueron entregados a la propietaria previo acreditación de la propiedad.