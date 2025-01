Informe semanal de Asociación Padres en Ruta

Sáenz Peña – ChacoNoticias detalla informe de operativos realizados el fin de semana: “Padres en Ruta y Foros de Seguridad (M.c.) informan que durante el fin de semana la policía detuvo a ciento veinte personas por delitos y o contravenciones a la Ley N°850; se secuestraron cuarenta motos y cinco cuchillos y recuperaron tres motos robadas.”

“Lamentamos la muerte en ocasión de robo de una persona de 56 años de edad, en el barrio Obrero. Los asesinos no son menores, tienen 19 y 20 años de edad. En un conocido diario digital, dice textualmente que ambos tenían frondoso prontuario, con esos antecedentes no podían estar libres, ¿tenían que estar encerrados? ¿Por qué no estaban encerrados?, porque comisarías y Complejo II, están saturados y no hay centro de detención o demorados transitorio.”

“Estamos en una emergencia que no admite excusas, se podría haber evitado esta última muerte. La Seguridad no es un gasto sino una inversión, hay que tener claro cuáles son las prioridades.”

“FELICITAMOS el accionar conjunto de Caminera y Municipalidad dónde secuestraron con grúa once autos, por alcoholemia positiva. Siempre hemos sugerido que por alcoholemia había que secuestrar vehículo. Adjuntamos foto. Hasta la próxima semana.”