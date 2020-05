Informe del Centro de Revisión Técnica de Sáenz Peña durante la cuarentena

Desde el Centro de Revisión Técnica de Sáenz Peña informaron que los controles de vehículos en cuanto a concurrencia de la gente, con las medidas de bioseguridad , disminuyeron en gran porcentaje con respecto al año 2019 en este mes de mayo.

“Seguramente esto se relaciona con el motivo de que la gente no puede viajar o movilizarse por la cuarentena, igualmente nosotros retomamos el servicio del control vehicular con los protocolos correspondientes. De esta manera seguimos manteniendo los lugares de trabajo del taller, a pesar de no tener la misma recaudación, apostamos a sostener las fuentes laborales” manifestó Mario Aguero, a cargo del Centro de Revisión Técnica Roberto Polentarruti ubicado en ruta 16 de Sáenz Peña.

