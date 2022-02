Informe de Padres en Ruta: “Pedimos a los funcionarios que no sean tan concesivos”

Sáenz Peña – Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles del fin de semana en la localidad.

Acompaño a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.

Por la madrugada del domingo, Policía Caminera labró 5 actas de alcoholemia. Por la tarde reguló el Aeropuerto y por la noche se llevó a cabo el operativo Anti-WILEROS donde se secuestraron 5 motos, la mayoría con escape libre, sin luces, sin patente, etc.

La foto que adjuntamos en el informe corresponde a la moto que su conductor agredió a los inspectores cuando pasaban. Para que esto no quede impune el COM persiguió a los agresores y se le secuestró la motocicleta, recordemos que conducción peligrosa, según el artículo 89 de la Ley 850, es una falta grave al igual que agredir al personal.

Corresponde una sanción severa, si se devuelve pagando una cifra simbólica no se va a regenerar a ningún Agresor, Provocador, burlador los que sufren las agresiones físicas y verbales es el personal de calle y no los funcionarios. A estos les pedimos que no sean tan concesivos.

