Informe de operativos de Padres en Ruta

Sáenz Peña – ChacoNoticias detalla el informe policial de la asociación Padres en Ruta y Foros (m.c.): “Informamos que durante el fin de semana la policía detuvo a 76 personas por delitos y o contravenciones a la ley N°850, también secuestraron motos, cuchillos y armas de fuego, recuperaron motos robadas.”

“Policía Caminera labró actas de alcoholemia en Sáenz Peña. Por la tarde hubo presencia de los vándalos Wileros, y por respeto a la Policía que hace lo que puede no adjuntamos en este informe los videos de estos inadaptados, sabemos que la policía estaba desbordada cubriendo visita presidencial, Expoagro, canchas, etcétera, pero también sabemos que a estos vándalos la policía puede identificarlos a través de las cámaras Municipales y la jueza de Faltas PROVINCIAL no va a dudar en hacer detener a unos cuantos (no a todos) y les va a aplicar el art. 96, ex. 89 que es CONDUCCION PELIGROSA, una falta grave que implica detención. Esa es nuestra propuesta desde Foros y Padres en Ruta.”