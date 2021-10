Increible : No le dieron un empleo -pese a su excelente CV- por “sonreir demasiado”

La joven argentina de 26 años viralizó la increíble respuesta que le enviaron desde la empresa cuando la rechazaron

Una joven argentina de 26 años compartió en sus redes sociales la incómoda experiencia que le tocó afrontar durante un proceso de selección laboral con una consultora y la anécdota se volvió viral. Se trata de María Manuela Fernández, analista de Recursos Humanos, quien según contó fue rechazada de un trabajo por “sonreír demasiado”.

“Me postulé hace un mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista, pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona”, comenzó su relato la joven, oriunda de la provincia de Buenos Aires.

Luego, continuó Fernández, me llegó este mail: “Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática” y por esto no me eligieron para el puesto. Al principio me enojé, pero ahora me río… creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas. (…) Una licenciada que se ríe, que cosa… yo pensaba que se sonríe para la vida y no sólo para la foto”, añadió.

En su posteo, incluyó una captura de pantalla del mail que le envió al consultora, donde según puede leerse le dijeron: “Nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista”.

“No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”, concluye el correo electrónico.

