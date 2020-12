Incomprensible: Dejó su casa para ir a dar a luz y malvivientes le prendieron fuego

Un lamentable hecho ocurrió ayer por la madrugada en el barrio 104 viviendas de Sáenz Peña cuando varios jóvenes ingresaron a una vivienda para robar y no conformes con eso le prendieron fuego.

La policía llegó trepidante tras el aviso de los vecinos y lograron atrapara a uno de ellos.

Los vecinos y familiares de los propietarios lamentaron esta situación, cansados del accionar delictivo. La casa que los malvivientes incendiario pertenece a un efectivo policial, los que siempre salen corriendo para cuidar a cada uno de los vecinos de Sáenz Peña sin importar ser criticados, humillados, los que siempre están al pie del cañón y son los más mal pagados de todo el Chaco

Familiares del policía manifestaron su bronca por esta situación, “sentimos bronca e impotencia porque le arrebataron su casa a esta pareja, lugar donde compartió gratos momentos con su familia. Se pueden imaginar lo feo que se siente? Esta gente ‘aborigenes’ o no se quienes sean tienen más derecho que cualquiera, ellos pueden hacer lo que quieren , para ellos los Derechos Humanos si existe y nosotros???, se preguntan.

EL incidente

La noche del incidente, los vecinos no descansaron, “nos molestaron a no dar más, rompían todo lo que estaba a su alcance, arrojando piedras al techo, al auto, a los perros. Se llevaron de a poco, todo lo que había. No se conformaron y prendieron fuego la vivienda”, cpmentaron.

La casa estaba sin sus dueños debido a que el pasado 02 de diciembre nació el bebe de la pareja y decidieron quedarse en la casa los abuelos ya que días anteriores empezaron nuevamente con los disturbios y ahora pienso si nosotros estábamos ahí con nuestro hijo que hubiera pasado?.

NO solo esta familia afectada, sino también los vecinos del barrio necesitan que alguien con un poco de empatía, de corazón les dé una respuesta.

“Señores, autoridades, intendente, gobernador quien tenga los “hu…” para hacerse cargo y responder. Esto no puede quedar así, no debe quedar así. Basta de inseguridad”, pide la familia afectada y los vecinos del barrio ya que no es la primera vez que sufren este tipo de atropellos.

Por último piden que “los Derechos Humanos existan para la gente que trabaja y no para malvivientes. Ojalá alguien se ponga en nuestro lugar y entienda lo que significa para nosotros. Nos duele el alma. Pero somos conscientes que hay un Dios que todo lo ve”, finaliza el reclamo y pedido de la familia cuya casa incendiaron un grupo de jóvenes de la comunidad aborigen.

