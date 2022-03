Inclusión Digital: Abren las inscripciones para acceder a financiamiento en la compra de computadoras para estudiantes

El programa Inclusión Digital está dirigido a estudiantes para la adquisición de un equipo portátil con procesador Intel Core i7 en 12, 18 y 24 cuotas.

A partir de este lunes, los jóvenes profesionales y estudiantes del nivel superior pueden inscribirse al Programa ‘Inclusión Digital’ para la compra de una notebook, financiada a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura y Fiduciaria del Norte.

Desde el Gobierno se busca generar igualdad de oportunidades y brindar acceso a la tecnología a más chaqueños, para garantizar su crecimiento, formación y desarrollo, tanto académico como laboral.

La entrega de computadoras se realizará en tres etapas y la selección de beneficiarios se encuentra a cargo de la Comisión Evaluadora del Programa, constituida por agentes del Ministerio.

POSTULACIONES Y REQUISITOS

Inclusión Digital está destinado a estudiantes chaqueños de hasta 35 años de universidades públicas ubicadas en la provincia del Chaco, y quienes desarrollen sus estudios en la UNNE, ubicada en la provincia de Corrientes. También para estudiantes que cursen sus estudios en institutos de educación superior de gestión estatal pública y privada.

Además, podrán inscribirse jóvenes profesionales de hasta 35 años, egresados de Universidades Públicas e Institutos de Educación Superior de gestión estatal pública y privada de la provincia de Chaco, con domicilio y actividad laboral en la misma provincia.

Los postulantes deberán acreditar ingresos suficientes para la adquisición del equipo y la cantidad de cuotas a la que se postula. En caso de no contar con recibo formal de sueldo, podrán postularse a través de un responsable financiero que cuente con el mismo.

Quienes se postulen con recibo de sueldo propio deberán presentar la siguiente documentación probatoria:

• Foto legible del frente y dorso del DNI del postulante con domicilio en la provincia de Chaco.

• En caso de encontrarse cursando sus estudios, constancia de alumno/a regular extendido por la institución académica pública o semipública, cuyo plan de estudio esté avalado por autoridad competente.

• En caso de ser profesional graduado, deberá presentar título expedido por autoridad competente y validado por el Ministerio de Educación, constancia de egreso o de título en trámite o constancia analítica de materias aprobadas.

• Certificado de domicilio provincial o boleta de servicio a nombre del postulante

• Comprobante CBU de caja de ahorros en pesos habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

• Tres últimos recibos de sueldo del postulante, donde la cuota del bien seleccionado no supere el 20% del ingreso neto del salario.

En caso de postularse con los ingresos de un responsable financiero, el postulante deberá adjuntar la siguiente documentación:

• Foto legible del frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante con domicilio en la provincia de Chaco.

• Constancia de alumno/a regular del postulante extendido por la institución académica pública o semipública.

• Los tres últimos recibos de sueldo del Responsable Financiero, donde la cuota del reembolso del precio del equipo seleccionado no supere el 20% de su ingreso neto.

• Foto legible del frente y dorso del DNI del Responsable Financiero con domicilio en la provincia de Chaco.

• Certificado de domicilio provincial expedido por autoridad policial o boleta de servicio a nombre del Responsable Financiero

• Comprobante de caja de ahorro en pesos habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A. a nombre del Responsable Financiero, en el que se lea con claridad nombre y apellido del titular, CBU y nombre de la institución bancaria.

Quienes deseen inscribirse al programa deberán hacerlo a través de la plataforma de inscripción situada en ‘Tu Gobierno Digital’ por medio de la aplicación “Inclusión Digital”, donde se encuentran más detalles de la postulación y tendrán tiempo de hacerlo hasta el 25 de marzo.

Para mayores consultas, los interesados pueden escribir al siguiente correo electrónico: inclusiondigital@chaco.gob.ar.

