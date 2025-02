Incendios: el Gobierno apuntó a grupos «seudomapuches»

El director Nacional de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie, aseguró este lunes que existen los «recursos suficientes» para el operativo, aunque las condiciones meteorológicas complican la tarea, y apuntó a grupos «seudomapuches que quieren hacer daño» como responsables de los incendios, y no a la crisis climática.

Además, el funcionario habló de la necesidad de que las provincias refuercen sus medios para hacer frente al fuego y tengan políticas de ordenamientos de bosques.

En declaraciones a TN, Hardie detalló la situación de incendios en la Argentina: «En La Patagonia tenemos un incendio muy grande en La Magdalena en el Parque Nacional Lanin. Otro muy grande en Los Manzanos, en Nahuel Huapi, Río Negro. Ese incendio se fue extendiendo, hubo vientos muy complejos que reactivaron el fuego y empezó a llegar al Manso inferior. Después tenemos el incendio en el Cajón del Azul, conocido como El Bolsón, también en Río Negro. En Chubut, en El Pedregoso, ese está controlado y en Epuyén, que también está contenido. En Corrientes se pudieron contener varios de los focos, pero seguimos trabajando porque hay focos activos. Hubo en Entre Ríos, La Pampa y Catamarca. Hoy la situación de mayor gravedad está en la Patagonia».

Con respecto a las posibilidades para contener el fuego y resolver la situación, sostuvo que «la meteorología es muy compleja», y agregó: «Medios disponibles hay y están desde el primer día. Tenemos recursos humanos, de maquinaria, de autobomba. Pero hoy tenemos vientos fuertes, calor, poca humedad, mucho material combustible disponible y eso genera que los medios aéreos muchas veces no puedan volar o que no puedan entrar los brigadistas porque se les viene el viento encima y no pueden trabajar».

Acerca de la causa de los incendios, el funcionario afirmó que no está vinculado con un tema del clima, sino «con que la gente prende fuego».

«Hay unos personajes seudomapuches que están prendiendo fuego. Trabajás en un lugar y te prenden en otro lado, saben el día que va a hacer viento. Hay una acción deliberada de hacer daño», remarcó, y aclaró: «Son seudomapuches. Hay mapuches tratando de apagar el fuego que no tienen nada que ver. Es un grupo que se autodefine como tal, tiene un líder que es Jones Huala que la semana pasada presentó un libro que se llama Entre rejas, antipoesía incendiaria. Él plantea la metodología del incendio como una forma de combatir. Él no sé si es mapuche, no sé si los que están ahí prendiendo son mapuches o están ideologizados o qué pretenden».

En esa línea, Hardie sostuvo también que «hay una cuestión de dinero, hay un negocio», y precisó: «El negocio es la extorsión. Le dicen a la gente ‘pagame o te prendo fuego’. Lamentablemente, para ellos, también hay un cambio de paradigma en la Argentina. Milei y Bullrich son muy claros al respecto: en la Argentina la única bandera es la nacional. Hubo un desalojo en el Parque Nacional Los Alerces en enero de gente que usurpaba tierras y a partir de ahí empezaron estos incendios».

Así, aseguró que «hubo varios detenidos». «Yo estoy muy abocado a apagar el fuego, hay gente en el equipo abocada a la detención de personas y la seguridad. Pero además la Justicia es una puerta giratoria con la que hay que terminar», afirmó.

Por otra parte, Hardie señaló que la cuestión de los recursos ambientales y contra incendios «es una discusión para dar con las provincias», y agregó: «La jurisdicción es de las provincias. Las provincias tienen que trabajar estos temas. Los recursos naturales son de las provincias y ley de Manejo del Fuego va en apoyo de las provincias. Salvo en Parques Nacionales que es jurisdicción nacional. La Nación aporta, pero las provincias deben mirar esto con otra proyección e incorporar también algún medio propio que sirva para el combate de medios forestales. Desde Nación hay medios aéreos disponibles. Muchas veces también se alquila, a veces conviene. Pero la Fuerza Aérea, el Ejército tienen sus medios que ponen a disposición. ¿Se podría comprar más? Podría ser, no lo sé. Pero hoy me parece también que es una discusión para llevarla a todos los niveles».