Inauguraron el Parque de la Memoria

En vísperas del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y junto a familiares de víctimas de la última dictadura, el gobernador presentó el nuevo sitio histórico. Será el primero a nivel regional y el segundo del país en ser a su vez un sitio de memoria, es decir, un lugar donde no sólo se conmemora a las víctimas de terrorismo de Estado, sino donde también se ejerció el mismo.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga inauguraron este martes el primer Parque de la Memoria de la región, en conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado. “Después de 45 años hemos cumplido con esta deuda. Me siento orgulloso, pero a la vez siento vergüenza. No pudimos, no debimos tardar tanto. Es un tiempo demasiado grande para tener un sitial de esta naturaleza”, reflexionó el mandatario.

Ubicado en la localidad de Margarita Belén, el parque es el primero a nivel regional y el segundo del país en ser a su vez un sitio de memoria, es decir, un lugar donde no sólo se conmemora a las víctimas de terrorismo de Estado, sino donde también se ejerció el mismo. En este caso, la masacre de Margarita Belén.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir