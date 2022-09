Imputaron por abuso sexual al Director del Hospital de Niños de Córdoba

También fue el jefe del COE durante la cuarentena. Por ahora seguirá en libertad. La denuncia había sido presentada por su expareja a principios del 2022.

El director del Hospital de Niños y ex titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Ledesma, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según informa Cadena 3, el médico, por ahora, continuará en libertad, según lo dispuso la fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno.

A principios de este año, una expareja de Ledesma lo había denunciado por un presunto ataque sexual.

La mujer, cuyos datos se mantienen en reserva, aseguró que Ledesma se presentó en su domicilio a fines de 2021, pese a que ya no estaban en pareja, y la sometió sexualmente.

Tras la denuncia, también se constituyó como querellante junto al abogado Carlos Nayi. La fiscalía avanzó en solicitar diferentes peritajes y semanas atrás decidió la imputación del médico.

Hasta este jueves, Ledesma no había sido apartado de sus funciones. Sin embargo, perdió perfil público tras la difusión pública de la denuncia.

Su última aparición en público fue el 7 de julio, cuando apareció junto al entonces ministro de Salud, Diego Cardozo, en un acto público en el que el vicegobernador Manuel Calvo entregó nueva aparatología en el hospital.

