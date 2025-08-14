Importante comunicado del sindicato ATE Sáenz Peña

Sáenz Peña – ChacoNoticias comparte importante anuncio realizado en redes sociales por el sindicato ATE de la localidad de Sáenz Peña.

«ATE Sáenz Peña va a la conciliación obligatoria en el ministerio de Infraestructura, mientras que se preparan medidas de fuerzas municipales, ya que hay un incumplimiento del ejecutivo de compromisos asumidos, y hay una negativa al acceso a la información, violando la ley de acceso a la misma, como en los casos de tercerizaciones de empresas donde trabajarían empleados del estado municipal. Por lo cual solicitamos al consejos rever los contratos y si efectivamente se respetó los procedimientos para contrataciones, y además niega informar con respecto al estacionamiento medido, qué empresa lo hace, a quién pertenece los trabajadores y cuál es la recaudación que realizan y en qué se invierte ese dinero.

No vamos a dudar en ir a la justicia y llevar múltiples medidas de fuerza con diversas modalidades.»