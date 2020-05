Implementarán protocolo de bioseguirdad en agencias de quinielas

“Habrá un protocolo a cumplir en cada Agencia y Subagencia, que tiene que ver con el distanciamiento entre las personas, la cantidad de clientes que pueden ingresar a los locales y la colocación de paneles y señalética para mantener la distancia al momento de las operaciones”, precisó el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos.

